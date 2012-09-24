Левша» (первоначально — «ЮТ для умелых рук») — советский, позднее — российский Детско-юношеский журнал для любителей мастерить. В настоящее время издаётся редакцией журнала «Юный техник».
Для скачивания доступны следующие номера:
Журнал Левша 2021 номер 4 pdf - нет
Журнал Левша 2021 номер 5 pdf - нет
Журнал Левша 2021 номер 6 pdf - нет
Журнал Левша 2021 номер 7 pdf - нет
Журнал Левша 2021 номер 8 pdf - нет
Журнал Левша 2021 номер 9 pdf - нет
Журнал Левша 2021 номер 10 pdf - нет
Журнал Левша 2021 номер 11 pdf - нет
Журнал Левша 2021 номер 12 pdf - нет
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