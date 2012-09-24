Левша» (первоначально — «ЮТ для умелых рук») — советский, позднее — российский Детско-юношеский журнал для любителей мастерить. В настоящее время издаётся редакцией журнала «Юный техник». Для скачивания доступны следующие номера:

Журнал Левша 2019 номер 1 pdf

Журнал Левша 2019 номер 2 pdf

Журнал Левша 2019 номер 3 pdf

Журнал Левша 2019 номер 4 pdf

Журнал Левша 2019 номер 5 pdf

Журнал Левша 2019 номер 6 pdf

Журнал Левша 2019 номер 7 pdf

Журнал Левша 2019 номер 8 pdf

Журнал Левша 2019 номер 9 pdf

Журнал Левша 2019 номер 10 pdf

Журнал Левша 2019 номер 11 pdf

Журнал Левша 2019 номер 12 pdf